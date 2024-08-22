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İstanbulluların 'beyaz yol' çilesi bitmiyor! Bazı metrobüs durakları hizmet veremeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince metrobüs hattında başlatılan 'Beyaz Yol' çalışması sürücüler için kabusa dönüşürken, bitmeyen çalışmada şimdi de bazı metrobüs duraklarında hizmet verilemeyeceği açıklandı

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 15:42 - Güncelleme:
İstanbulluların 'beyaz yol' çilesi bitmiyor! Bazı metrobüs durakları hizmet veremeyecek
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan ve vatandaşların tepkisine neden olan 'Beyaz Yol' çalışması devam ediyor.

Çalışma nedeniyle araç sahipleri trafikte uzun süre beklemek zorunda kalırken, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacağı ifade edildi.

Durak, 26 Ağustos pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Öte yandan dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

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