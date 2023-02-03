İstanbullunun çilesi bitmiyor! Metrobüs alevlere teslim oldu, uzun kuyruklar oluştu

Alınan bilgiye göre, Bakırköy-İncirli metrobüs durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular durakta tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Metrobüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

Yangın dolayısıyla Zincirlikuyu ve Beylikdüzü yönlerinde uzun metrobüs kuyrukları oluştu.



İETT OTOBÜSÜ DURAĞA DALMIŞTI

Bahçelievler'de İETT otobüsünün, durak önünde minibüse çarpması sonucu 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.

Alınan bilgiye göre, E-5 yan yol Metroport AVM önünde Sefer B. yönetimindeki 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü, kaldırıma çıkarak önce otobüs durağındaki yolculara, ardından bir minibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, fiziksel engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybederken, Azerbaycan uyruklu Ahmad Rzayev, Cezayir uyruklu Messaouda Mariche, Fatma Oruç, Fehim Aydın ve Yeter Baygın yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rzayev'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs sürücüsü Sefer B, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ve AFAD ekipleri kaza yerinde inceleme ve araştırmalarda bulunurken, otobüsün kaldırılması için İBB tarafından çekici getirildi.