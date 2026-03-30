  İstanbullunun çilesi bitmiyor: Metroyu su bastı, vatandaşlar yürümekte zorlandı
Güncel

İstanbullunun çilesi bitmiyor: Metroyu su bastı, vatandaşlar yürümekte zorlandı

İstanbul'da etkisini sürdüren ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Öte yandan Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nun bulunduğu alt geçit, sular altında kaldı. Alt geçide dolan yağmur suyu nedeniyle metroya ulaşmak isteyen yolcular, yürümekte zorlandı. İstasyonda, yolcular yoğunluk oluşturdu.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 11:19
Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda etkisini sürdüren yağış nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yağmurun etkisiyle özellikle Anadolu Yakası'nda birçok cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Kartal Yakacık'ta cadde üzerinde biriken yağmur suyu nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Beykoz'da ve Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde de bazı caddelerde biriken su nedeniyle çok sayıda araç ilerlemekte zorlandı.

Sağanak nedeniyle Kartal'daki bir evi de su bastı. Evin zemini suyla kaplanırken, eşyalar da zarar gördü.

- MECİDİYEKÖY METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Öte yandan Mecidiyeköy Metro İstasyonu'nun bulunduğu alt geçit, sular altında kaldı. Alt geçide dolan yağmur suyu nedeniyle metroya ulaşmak isteyen yolcular, yürümekte zorlandı. İstasyonda, yolcular yoğunluk oluşturdu.

- MALTEPE'DE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nun istinat duvarında yağış nedeniyle çökme meydana geldi.

Okulun kapalı olduğu erken saatlerde meydana gelen duvar çökmesi nedeniyle caddede park halinde bulunan bir otomobil, molozların altında kalarak hasar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri okulun bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Olay nedeniyle okulda eğitime ara verildiği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kuzey Marmara'da servis kazası: 1 polis şehit, 16 polis yaralı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
