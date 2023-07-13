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  • İstanbullunun çilesi bitmiyor! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: Bu işi beceremiyorsunuz
Güncel

İstanbullunun çilesi bitmiyor! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: Bu işi beceremiyorsunuz

İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki Nurtepe istasyonunda yolcular yaşanan arıza nedeniyle tahliye edildi. Duraktaki yolcular, 'Bu işi beceremiyorsunuz, yürütemiyorsunuz.' diyerek İBB'ye sert tepki gösterdi.

13 Temmuz 2023 Perşembe 20:03 - Güncelleme:
İstanbullunun çilesi bitmiyor! Vatandaşlar İBB'ye isyan etti: Bu işi beceremiyorsunuz
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Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Yolcular, seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılması dolayısıyla Kağıthane Nurtepe istasyonunda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Mahmutbey ile Yıldız-Mecidiyeköy yönlerinden gelen yolcular, Nurtepe durağında inerek karşı yöne geçerken, durakta yolcu yoğunluğu oluştu.

"BU İŞİ BECEREMİYORSUNUZ"

Duraktaki güvenlik görevlileriyle tartışan bazı yolcular, "Bu işi beceremiyorsunuz, yürütemiyorsunuz. 'Biz yapamıyoruz bu işi.' deyin." sözleriyle duruma tepki gösterdi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattında yaşanan teknik arıza sebebiyle seferlerin yapılamadığını duyurdu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz Nurtepe istasyonundan her iki yöne aktarmalı olarak yapılmaktadır. Metro seferlerimize ek olarak Mecidiyeköy-Nurtepe istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır."

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