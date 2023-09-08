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  • İstanbullunun çilesi sürüyor: Şimdi de yürüyen merdivende yangın çıktı
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İstanbullunun çilesi sürüyor: Şimdi de yürüyen merdivende yangın çıktı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Büyükşehir belediyesine bağlı toplu taşıma araçlarında yaşanan arızalar vatandaşı bezdirdi. Bu kez uzun süredir çalışmadığından şikayet edilen metro istasyonu merdivenlerinde yangın çıktı.

IHA8 Eylül 2023 Cuma 18:18 - Güncelleme:
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M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın Vezneciler istasyonunda, yürüyen merdivenlerden birinin elektrik aksamında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen teknik ekipçe merdivenin yanında ve altında bulunan metal plakalar açılarak dumanların çıktığı iç bölüme itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Bu sırada metro istasyonunun Beyazıt istikametindeki girişi geçici olarak yolcu geçişine kapatıldı.

İLK MÜDAHALEYİ ESNAF YAPTI

Görgü tanığı vatandaşlardan Bekir Sirkeci, yürüyen merdivenlerden dumanların çıktığını görüp yangın tüpüyle müdahale ettiğini belirterek, "Bir anda dumanlar, alevler çıkıyordu. Ben de dükkandaki tüpü alıp koştum. İlk anda alevi söndürdüm, tüpümüz bitti. İkinci tüpü aldık, o da bitti. Daha sonra itfaiye yetişti. Neden çıktığını bilmiyoruz." diye konuştu.

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