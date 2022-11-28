İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin öz kaynakları kuruttuğunu, borç batağında ve iflasın eşiğinde olduğunu söyledi. İBB'ye ait mali veriler de durumun vehametini gözler önüne serdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde 2023 yılı bütçe görüşmelerinde konuşma yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, seçim kampanyası öncesi İmamoğlu'nun "İstanbul'un öz kaynak bütçesini yüzde 50 artıracağız, İstanbul nimet" sözlerini hatırlatarak, İBB yönetiminin var olan kaynakları kuruttuğunu söyledi.

İSTANBUL'UN BÜTÇE GERÇEKLERİ NE DİYOR?

Göksu, yaptığı konuşmada, "Peki İstanbul'un 2023 bütçe gerçekleri ne diyor? Son altı yıllık duruma baktığımızda da şunu görmekteyiz. 2018 yılında öz kaynakların toplam gelire oranı yüzde 29 olarak gerçekleşmiş iken, 2020'de bu oran yüzde 9.19, 2021'de ise yüzde 14.9 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 2023 bütçe taslağında ise taslağa yazdığınız oran yüzde 17.69. Üç yıllık performansınıza bakıldığı zaman o kadar da olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yani 'İstanbul nimet nimet' diyen, 'Ben kaynakları 2 kat artırırım' diyen yönetim, öz kaynakları yaklaşık yüzde 50 azaltmıştır. Biz bunu vurgulayınca, İBB yönetimi her seferinde manipülasyona başvurup, pandemi ve enflasyonu bahane etti. Oysa, bu argüman doğru olsa, en çok merkezi bütçeden gelen paylara bir etki ederdi. Halbuki merkezi payın gerçekleşme oranı her sene yüzde 100'ün üstünde olmuştur. Dolayısıyla kesin olan şudur ki, siz yönetim olarak bütçe konusunda sınıfta kalmışsınız, kaynak üretmek bir yana, var olanı da kurutmuşsunuz" dedi.

'BORÇLANMA İHANETTİR' DEDİ, İBB'Yİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİ

İmamoğlu'nun, "Borçlanmak İstanbul'a ihanettir" sözlerini de hatırlatan Göksu, "ihanet dediğiniz borçlanma konusunda İBB'yi nereye getirmişsiniz?" diye sordu ve İBB yönetimine şöyle seslendi: "Geçen sene, yine bu kürsüde, CHP'li bu yönetimin, İstanbul'u borç batağına sapladığını sayısal verilerle izah etmiştim. Üstelik geçen yıl o konuşmayı yaparken, performans tablosunda 2023 borçlanma hedefi 10 milyar TL olarak görülmekteydi. Oysa önümüze gelen bu tasarıda 2023 borçlanma miktarının 20 milyar TL olduğunu görmekteyiz. Borçlanma kalemlerinin detaylarına girmiyorum. Sade bir anlatımla İBB'nin geçmiş ve bugünkü borç karşılaştırmasını vermek istiyorum; 2016-2018 yıllarının ortalaması olarak borcun bütçeye oranı yüzde 89 idi.

Bugün, yani 2020-2021 arası ise bu oran yüzde 190.5 olmuştur. Yani 2 kattan fazla artmıştır. Bu yönetimin İBB'yi içine düşürdüğü bu borç batağını Sayıştay da tespit etmişti. CHP'li İBB yönetiminin borçlanma ve iş yapma hususundaki durumu aynen şuna benziyor.

"İBB'Yİ NE HALE GETİRMİŞSİNİZ?"

Ay boyunca evinin giderlerini esnafa borç yazdırarak temin eden, ama eline para geçtiğinde bakkalın, esnafın borcunu ödemek yerine, arkadaşlarını alıp eğlenceye götüren, sonra para bitince, esnaftan yine veresiye isteyen, ama borç defteri dolduğu için artık ödeme yapmadan mal alamaz hale gelip, eve eli boş dönünce bahane olarak 'bakkal beni engelliyor, çünkü bakkal beni rakip görüyor' diyen trajikomik bir haliniz var. Yani; yandaşa ve reklama dağıtırken kasadan dağıtıyorsunuz. İstanbul'a hizmet etmeye gelince yasadan bekliyorsunuz. Sonuçta "ihanet" dediğiniz "borçlanma" konusunda İBB'yi nereye getirmişsiniz?"