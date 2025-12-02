Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturmanın 20 Ocak'ta Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sabit hattını arayan ve kimlik bilgilerini paylaşmayan bir kişinin yaptığı ihbar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Suç örgütünün elebaşılığını firari şüpheli A.A'nın yaptığı belirtilen iddianamede, örgütün kendilerini "Ay grubu" olarak adlandırdıkları ve özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet gösterdikleri ifade edildi.

İddianamede, örgütün, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti dışında yapılan eylemlerin öncesinde, tehditle mağdurlar üzerinde korku salarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları anlatıldı.

Suç örgütünün, özellikle yabancı numaralardan "facetime" ve "WhatsApp" uygulamalarını kullanarak mağdurlara karşı ağır tehditlerde bulunup haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları, suç örgütüyle alakalı çalışmaların devam ettiği süreçte özellikle Bağcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'de çok sayıda iş yerini haraç adı altında yağma eylemlerine başladıkları ifade edildi.

İddianamede, haracı kabul etmeyen iş yerlerinin kurşunlandığı, bu doğrultuda gerçekleşen eylemlere yönelik soruşturmaların yapıldığı belirtilerek, örgüte gelir getirici faaliyetler kapsamında uyuşturucu madde satışı yaptıklarının anlaşıldığı vurgulandı.

Suç örgütünün karıştığı olaylarda, örgüt üyeleri olan şüphelilerin işlenen suçları üstlendiği, örgüt yöneticileri ile elebaşı kadrosunda bulunan şüphelilerin işlenen suçlardan ceza almadıkları aktarıldı.

İddianamede, bu şekilde örgütün varlığının devam ettirildiği, olaya karışan ve firar konumda bulunan örgüte mensup şüphelilerin korunup kollandıkları, aynı şekilde işlenen suçlardan dolayı tutuklanan örgüt üyesi şüphelilere maddi-manevi destek sağlandığının tespit edildiği belirtildi.

Örgütün özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden kente gelen, yaşı küçük çocuklar ve gençleri hedef aldığı, bu kişilerin aile yapılarındaki bozulmalar ve maddi sıkıntılar nedeniyle örgüte yönlendirildiği ifade edilen iddianamede, gençlerin konforlu ve lüks yaşama özendirildiği ve toplum içinde güç ve prestij kazanacaklarına inandırıldığı anlatıldı.

İddianamede, firari şüpheli A.A'nın elebaşılığındaki suç örgütünün silahlı bir yapıya sahip olduğu, örgüt mensuplarının günlük hayatta dahi silah taşımaya özen gösterdikleri belirtildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPISI VE EYLEMLERİ

İddianamede, A.A'nın örgüt elebaşı, K.A, M.A, E.B. ve Ö.A'nın örgüt yöneticisi, 60 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu bildirildi.

Şüphelilerin silahlı yapı içinde aktif oldukları ifade edilen iddianamede, silah temin etmede zorluk çekmedikleri ve soruşturma devam ettiği süre içinde çok sayıda silah yakalattıkları belirtildi.

İddianamede, 16 Ocak'ta Bakırköy'de bulunan bir işletmeye yönelik gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin müşteki H.T'nin, olay günü örgüt tarafından arandığının öğrenildiği aktarıldı.

Güvenlik kamera görüntüleri, plaka ve baz istasyonu kayıtlarıyla yapılan incelemelerde işletmeye yönelik kurşunlama eyleminin şüpheliler T.U, H.Ç, Ş.Ö. ve Y.G. tarafından gerçekleştirildiğinin, silahların ise şüpheliler İ.K. ve İ.Ö. tarafından temin edildiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Şüphelilerin örgüt adına hareket ettikleri, uyuşturucu imalatı ve silah bulundurma suçlarının da delillerle desteklenmesi üzerine eylemin,"Ay grubu" suç örgütünün talimatıyla gerçekleştirildiği değerlendirildi.

İddianamede, 11 Eylül'de müşteki S.G'ye yönelik Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi bahçesinde silahlı saldırı yapıldığı, aynı gün müştekiye ait Beyoğlu'nda bulunan iş yerinde eylem yapacak şüphelilerin silah ve çalıntı motosikletle yakalandığı anlatıldı.

Müşteki S.G'ye yönelik gerçekleştirilen ve girişimde bulunulan olayların birbirinden bağımsız olmadığı, tasarlanan bir plan çerçevesinde meydana geldiği aktarılan iddianamede, müştekiye yönelik iki yönlü eylem tasarlandığı, bunların birisinin ikametine, diğerinin ise iş yerine yönelik olduğu ifade edildi.

İddianamede, "Ay grubu" silahlı suç örgütü üyelerinin her an eylem yapmak üzere hazır bekledikleri, ikametlerinde fişek ve tabancalar ile hazır halde bulundukları, örgütten gelecek talimat doğrultusunda silahlı eylem yapmaktan geri durmadıkları, saldırı ve savunmada kullanılan araç gereçleri ikametlerinde bulundurdukları bildirildi.

Bu suretle örgütün silahlı olduğunun açık bir şekilde görüldüğü vurgulanan iddianamede, şüphelilerin atılı suçu işledikleri, suç örgütünün gelir getirici faaliyetlerinde uyuşturucu madde ticaretinin önemli bir rol oynadığı, uyuşturucu maddelerin miktarı ve içeriklerine ilişkin tespitleri içerir uzmanlık raporu ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde, uyuşturucu madde depolanması ve satışı maksadıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

FİRARİ 11 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

İddianamede, şüpheliler A.A, E.B, A.İ, B.T, E.K.K, E.K, H.Y, İ.K, M.N.A, R.K. ve S.A'nın firari olduğu ve haklarında yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

Şüphelilerin eylemlerinin, "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "uyuşturucu imalatı ve ticareti", "silahla tehdit", "mala zarar verme" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını oluşturduğu belirtildi.

İddianamede, örgütün sürekli şekilde suç işlemek amacıyla bir arada hareket ettiği, dijital materyaller ve iletişim kayıtlarında yöneticilerin örgüt üyelerine talimat verdiğinin görüldüğü ifade edildi.

Şüphelilerin yağma ve uyuşturucu ticareti gibi eylemlerden yüksek kazanç elde ettikleri, geçimlerini de bu hukuk dışı gelirle sürdürdüklerinin belirlendiği aktarılan iddianamede, tüm bu tespitler doğrultusunda, şüphelilerin maddi menfaat sağlamak amacıyla silahlı bir suç örgütü kurdukları kaydedildi.

İddianamede, firari şüpheliler örgüt elebaşı A.A. ile örgüt yöneticisi E.B. ve diğer örgüt yöneticileri Ö.A, K.A. ve M.A'nın, "nitelikli yağmaya teşebbüs", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve ""6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından toplamda 124 yıl 4 aydan 267 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Örgüt üyesi olan 60 şüpheli hakkında ise "6136 sayılı yasaya muhalefet", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "mala zarar verme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından değişen sürelerde hapis cezası talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderildi.