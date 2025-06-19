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İstanbullunun metrobüsle imtihanı sürüyor! Dumanlar paniğe neden oldu

Sefaköy metrobüs durağında seyir halindeki bir metrobüsün lastik kısmından yükselen dumanlar paniğe neden oldu.

IHA19 Haziran 2025 Perşembe 17:49 - Güncelleme:
İstanbullunun metrobüsle imtihanı sürüyor! Dumanlar paniğe neden oldu
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Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Küçükçekmece Sefaköy durağına yaklaşan bir metrobüsün arka lastiklerinden dumanların yükseldiğini fark eden yolcular büyük panik yaşadı.

Şoför, aracı emniyetli bir şekilde durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. Şoförün hızlı müdahalesiyle lastik kısmından yükselen dumanlar büyümeden kontrol altına alındı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yolcular, bir süre metrobüs yolunda bekletildikten sonra yoldan geçen diğer metrobüslere yönlendirildi. Yaşanan olay nedeniyle metrobüs yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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