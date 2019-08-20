İstanbul’u çok hücreli fırtına vurdu
Uzmanlar, İstanbul’da sel baskınlarına neden olan ve bir kişinin öldüğü sağanağın süper hücre fırtınası değil, birden fazla hücrenin bir araya geldiği hava olayı olduğunu belirtti.
Megakent geçen hafta sonunu sel ve su baskınlarıyla boğuşarak geçirdi. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kahraman, geçen yıl haziranda İstanbul’u ve Güney Marmara’yı etkileyen süper hücreli fırtınanın, bu hafta sonu İstanbul’da yaşanan sağanakta etkili olmadığını söyledi. Kahraman, “Buna hücre diyoruz. Süper hücreler nadir görülür. Yükselen hava döner. 8-10 kilometre çapında dönen bir siklondan söz ediyoruz. Cumartesi günü İstanbul’da yaşanan bu tip bir hadise değil, orta ölçekli konvektif sistem denilen bir yapıydı. Yani birden fazla hücrenin bir arada bulunmasıyla oluşan sağanak” şeklinde konuştu.
NEDENİ BUHARLAŞMA
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da hücreli fırtınaların genel olarak yer veya su yüzeyinin sıcak, yukarı seviyelerin çok soğuk olması sonucu atmosferdeki kuvvetli kararsızlıklar sonucu meydana geldiğini belirtti. Prof. Dr. Toros, çok hücreli fırtınaların süper hücre kadar etkili olmadığını ancak geçiş güzergâhında kesikli ve daha uzun sürebildiğini dile getirerek, kısa sürede çok kuvvetli veya şiddetli yağışların (yağmur, dolu, kar) meydana gelen süper hücre fırtınasının daha çok yeryüzünün sıcak olduğu bahar ve yaz aylarında görüldüğünü anlattı. Prof. Dr. Toros, küresel ısınma ve şehirler üzerinde ulaşan şehir ısı adasının bu tür fırtınalarda etkili olduğunu kaydetti.
Bakan Varank’tan esnafa kredi müjdesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’daki Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnafa yönelik Acil Destek Kredisi Programı hazırladıklarını bildirdi. Esnafa KOSGEB üzerinden faizsiz kredi verileceğini belirten Varank, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sel felaketinden etkilenen Eminönü esnafına, ilgili kuruluşumuz KOSGEB’in ‘Acil Destek Programı’ kapsamında, 100 bin liraya kadar sıfır faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz” bilgisini paylaştı.
Meteoroloji’den İmamoğlu’na sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Buna göre İstanbul’u salı, çarşamba ve perşembe günleri gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz’de Toroslar ile Marmara Bölgesi’nin bazı illerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İBB ekipleri, ani ve kuvvetli yağan yaz yağmurlarının yollarda göllenme ve kot seviyesinin altında kalan yerlerde su baskını hadiselerine neden olmaması için tedbirlerini aldı. Vatandaşlar da su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.