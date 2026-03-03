İstanbul'u kana bulayacaklardı: DHKP-C'li teröristler tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla eylem hazırlığındaki A.B., M.D., Ö.K. ve A.K. adlı DHKP/C'li 4 hücre üyesi İstanbul'da yakalanmış ve İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde sorgulanmıştı.

MİT'in istihbari çalışmalar sonucu, DHKP/C'nin sözde silahlı propaganda birliklerinde (SPB) faaliyet yürüten 4 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri sona erdi.

İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında oldukları belirlenen 4 şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerden ikisinin, geçen yıl eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Beyoğlu'ndaki çalışma ofisine yönelik keşif ve eylem hazırlığı yaptıkları belirlenen M.D. ile A.K. olduğu öğrenildi.

M.D. ve A.K.'nin örgütün gençlik yapılanması olan Dev-Genç sorumlusuyken DHKP/C'nin silahlı kanadı SPB'ye geçtikleri, Ö.K.'nın ise Gazi alan sorumluluğundan SPB saflarında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Tutuklu olduğu Kayseri Kapalı Kadın Cezaevi'nden sağlık sorunları nedeniyle önceki yıl tahliye edilen A.K.'nin ise DHKP/C'nin silahlı kanadı SPB saflarında yer aldığı belirtildi.