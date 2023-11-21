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Güncel

İstanbul'u sel aldı, İmamoğlu yine şaşırtmadı!

İstanbul'u vuran her afette ya tatilde ya da gezide olduğu ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tüm kurumların sel uyarısına rağmen yine sahada görünmedi.

Sabah21 Kasım 2023 Salı 07:09 - Güncelleme:
İstanbul'u sel aldı, İmamoğlu yine şaşırtmadı!
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İstanbul'u vuran her afette ya tatilde ya da gezide olduğu ortaya çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, tüm kurumların uyarısına rağmen yine ortadan kayboldu.

Aşırı yağış İstanbul'da Şile ve Sarıyer hattını vurdu. Pek çok ilçede ise su baskınları yaşandı. Maltepe'deki Bağdat Caddesi olarak da bilinen Altıntepe Mahallesi'ndeki altgeçidin su bastığı, otomobillerin yolda kaldığına ilişkin görüntüleri paylaşan vatandaşlar, İmamoğlu'na tepkilerini dile getirdi.

En son, vefat eden gazeteci-sunucu Metin Uca'nın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda cumartesi günü yapılan cenaze töreninde görülen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından 'Sorun yaşanmadı' paylaşımı yaptı, ancak kendisi yine ortada yoktu.

Sabah'ın haberine göre, İmamoğlu, AFAD ve AKOM'un günler öncesinden uyarısına rağmen ortalarda görünmezken, onun boşluğunu İstanbul Valisi Davut Gül doldurdu.

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