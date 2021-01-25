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İstanbul'u şiddetli lodos vurdu

İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun bazı seferleri de iptal edildi.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 15:02 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 15:33
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Kentte zaman zaman hızı 80 kilometreye kadar çıkan rüzgar nedeniyle Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Maltepe ve Kartal sahillerinde yer yer 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Caddebostan Suadiye Sahili'ndeki bazı bölgelere lodos nedeniyle kırmızı yosun vurdu.

Ayrıca, olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO'nun seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 14.50'deki Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi, saat 15.00'teki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferi ve saat 15.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferinin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

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