TRT Haber 7 Mart 2022 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 16:10

Türkiye baharın ilk ayına kar yağışı ile girdi. Yağışlı hava yeni haftada da yurt genelinde etkili olacak.

Bugün yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu diğer yerlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar yağmur, yer yer sağanak şeklinde olacak.

Salı günü, ülke genelinin tamamında yağış beklenirken, yağışlar iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da da önümüzdeki günlerde Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olması tahmin ediliyor. Soğuk havayla birlikte megakentte kar yağışı da yer yer etkili olacak.

TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, perşembe gününden itibaren İstanbul'un başta kuzey çevrelerinde olmak üzere kent genelinde kar yağışının etkili olabileceğini söyledi.

5 GÜN KAR ETKİLİ OLACAK

Yağışlarla birlikte hava sıcaklarının da azalması bekleniyor. Perşembe gününden itibaren gelecek hafta pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıklarla İstanbul'da etkili olacağı belirtiliyor.

Bu hafta cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların eksi derecelere kadar düşmesinin beklendiğini ifade eden Çelik, "Balkanlar ve Karadeniz üzerinden Sibirya kaynaklı bir soğuk hava kütlesi güneye doğru hareket edecek" dedi.

KAR FIRTINASI MI GELİYOR?

Hava Tahmin Uzmanı Çelik, Balkanlar ve Karadeniz üzerinden Sibirya kaynaklı bir soğuk hava kütlesinin güneye doğru hareket edeceğini söyledi.

İstanbul'u soğuk hava dalgası vuracak: 5 gün kar bekleniyor

İstanbul da Karadeniz üzerinden gelen şiddetli rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışının etkisi altında kalacak. Çelik, "Sistem olarak yoğun bir kar bekleniyor" dedi.

GELECEK HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Gelecek hafta salı gününden itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 4-5 derece kademeli şekilde artacak.

Hafta ortasından itibaren soğuk havanın İstanbul'u terk edeceği sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor.