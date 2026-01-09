İSTANBUL 8°C / 6°C
Güncel

İstanbul'u zorlu saatler bekliyor: Valilikten fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, 10 Ocak Cumartesi günü etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşları uyardı. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkat çağrısı yapıldı.

9 Ocak 2026 Cuma 23:27
İstanbul'u zorlu saatler bekliyor: Valilikten fırtına uyarısı
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren il genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat), zaman zaman fırtına (50-75 kilometre/saat), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

