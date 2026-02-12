İSTANBUL 15°C / 11°C
Güncel

İstanbul'un 2 ilçesinde iş yeri yangını

İstanbul'un Maltepe ve Bağcılar ilçesinde bulunan iş yerlerinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerlerinden hasar oluştu.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 06:47
İstanbul'un 2 ilçesinde iş yeri yangını
İstanbul'un Maltepe ilçesinde otomobil tamir ve yedek parça servisinde çıkan yangın söndürüldü.

Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında bulunan otomobil tamir ve yedek parça servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 500 metrekare kapalı alana sahip iş yerinde biriken dumanlar, üst katları tamamen sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zaman zaman kısa süreli patlama seslerinin duyulduğu iş yerinin üst katındaki 2 daire tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 3 kişiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu, içeride bulunan 4 otomobil yandı.

BAĞCILAR'DA BİR İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kağıt bardak imalatı yapan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

15 Temmuz Mahallesi 1481 Sokak'taki 4 katlı binanın üst katında bulunan kağıt bardak imalatı yapan iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve iş yerinin tamamını saran alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

