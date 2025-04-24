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  • İstanbul'un 3 ilçesinde deprem toplantısı! Vali Gül bizzat katıldı
Güncel

İstanbul'un 3 ilçesinde deprem toplantısı! Vali Gül bizzat katıldı

İstanbul Valisi Gül, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da deprem toplantısı yaptı.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
İstanbul'un 3 ilçesinde deprem toplantısı! Vali Gül bizzat katıldı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Avcılar'da yapılan koordinasyon toplantılarına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Davut Gül, Silivri ve Büyükçekmece'nin ardından Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu.

Gül başkanlığında Beylikdüzü Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısında, ilçe kriz merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Gül, sonrasında, Avcılar Afet Koordinasyon Merkezi ile Küçükçekmece Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde koordinasyon toplantısı düzenledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantılarda Gül, ilçe kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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