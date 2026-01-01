İSTANBUL 3°C / 0°C
Güncel

İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli

İstanbul'un Kağıthane, Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle yarın eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

AA1 Ocak 2026 Perşembe 21:40 - Güncelleme:
İstanbul'un 5 ilçesinde eğitime kar engeli
İstanbul Valiliği, Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde kaymakamlıklar kararıyla yarın "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir."

KAMU PERSONELLERİ İÇİN KARAR

Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu', sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."

