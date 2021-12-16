İstanbul'un batı kesimlerine sulu kar yağdı

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:50

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Silivri ve Çatalca başta olmak üzere kentin batısındaki bazı ilçelerde görülen sulu kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Çatalca Elbasan Köyü'nde sabah saatlerinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatısında ve yerlerde ufak çaplı kar birikintisi oluştu.

ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çatalca kar yağışının etkisiyle beyaza büründü

Çatalca'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Çatalca'nın yüksek kesimleri ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Yollar kar küreme araçlarıyla açıldı.