İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,0751
  • EURO
    17,0875
  • ALTIN
    865.832
  • BIST100
    2186.53
Güncel

İstanbul'un batı kesimlerine sulu kar yağdı

İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batı kesimlerinde sulu kar yağışı etkili oldu.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 11:50
ABONE OL

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Silivri ve Çatalca başta olmak üzere kentin batısındaki bazı ilçelerde görülen sulu kar yağışı yerini yağmura bıraktı.

Çatalca Elbasan Köyü'nde sabah saatlerinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatısında ve yerlerde ufak çaplı kar birikintisi oluştu.

ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çatalca kar yağışının etkisiyle beyaza büründü

Çatalca'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Çatalca'nın yüksek kesimleri ve ormanlık alanlar beyaza büründü. Yollar kar küreme araçlarıyla açıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.