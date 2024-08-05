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İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak bekleniyor

İstanbul'un batısı ve Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

AA5 Ağustos 2024 Pazartesi 14:35 - Güncelleme:
İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların bu akşam saat 20.00'ye kadar aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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