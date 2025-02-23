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Güncel

İstanbul'un bazı bölgelerine hafif kar yağışı etkili oldu

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

AA23 Şubat 2025 Pazar 10:12 - Güncelleme:
İstanbul'un bazı bölgelerine hafif kar yağışı etkili oldu
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Kentin özellikle kuzey bölgelerinde ve yüksek rakımlı ilçelerinde zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, beyaza büründürdüğü yerlerde seyirlik görüntüler oluşturuyor.

Hafta sonu olması ve vatandaşların evlerinden çıkmaması nedeniyle il genelinde trafik sakin ve akıcı seyrediyor.

Ana arterlerde ekiplerce gerçekleştirilen tuzlama çalışmaları sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda ise kar birikintileri nedeniyle araçların hareketi zorlaşıyor.

Ayrıca dün akşam ve gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla yol kenarları, ağaçlar ve yeşillik alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

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