İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2024 Salı / 21 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1598
  • EURO
    38,0021
  • ALTIN
    2886.31
  • BIST100
    9887.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'un bazı bölgelerine trafik yoğunluğu oluştu
Güncel

İstanbul'un bazı bölgelerine trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

AA24 Eylül 2024 Salı 08:59 - Güncelleme:
İstanbul'un bazı bölgelerine trafik yoğunluğu oluştu
ABONE OL

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenler dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde TEM Otoyolu Kavacık bağlantısında trafik ağır seyrediyor.

D-100 kara yolunda Kartal ve Kadıköy arasında her iki yönde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye ile Ataşehir arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeler mevkisinde trafiğin akıcı olduğu görülürken Bağcılar ile Esenler arasında araç yoğunluğundan dolayı akışta aksamalar yaşanıyor.

D-100 kara yolunda Beylikdüzü ile Küçükçekmece, TEM Otoyolu Ankara istikametinde ise Ispartakule'den Mahmutbey'e kadar yoğun trafik görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 63'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 54, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76 olarak ölçüldü.

  • İstanbul trafik
  • sabah yoğunluğu
  • haftanın ikinci günü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.