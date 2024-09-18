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Güncel

İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA18 Eylül 2024 Çarşamba 09:25 - Güncelleme:
İstanbul'un bazı noktalarında trafik yoğunluğu arttı
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Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık dolayısıyla kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik ağır ilerlerken, Edirne istikametinde ise akıcı seyrediyor.

D-100 kara yolunda Küçükçekmece ve Bakırköy ile Zeytinburnu ve Haliç arasında araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Hasdal ve Seyrantepe istikametinde trafik yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda Tem Otoyolu'nun Ataşehir ve Sancaktepe kesimlerinde, her iki yöndeki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu gözlendi.

D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Bostancı Maltepe arası, Edirne istikametinde ise Göztepe ile Avrasya Tüneli arasında sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

İşe veya okula gitmek için dışarı çıkan vatandaşlar zaman zaman otobüs, metrobüs ve metro duraklarında yoğunluğa neden oldu.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56'ya ulaştı.

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