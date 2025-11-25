İSTANBUL 16°C / 10°C
Güncel

İstanbul'un bitmeyen kabusu: Trafik yoğunluğu zirveye ulaştı

Haftanın ikinci iş gününde İstanbul'da ana arter, köprü ve yollarda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Mesai çıkışı ve okulların dağılmasıyla kent genelinde ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli ve buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da her iki istikamette de araçlar ağır seyrederken, Merter'deki yol çalışması trafiği olumsuz etkiliyor.

Haliç Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Beylikdüzü'ne kadar devam ediyor.

Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasında sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da trafik ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda İstoç'tan Mahmutbey Gişelerine kadar sürücüler güçlükle ilerliyor. Hasdal ve Seyrantepe'de yoğunlaşan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda yoğunluk Ataşehir'den Kartal'a kadar sürüyor. Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da araçlar ağır seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor. Şile Otoyolu'nda ise Ümraniye ile Üsküdar arasında yoğunluk gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki yönde de yoğunluk yaşanıyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Son verilere göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.

