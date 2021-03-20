İstanbul'un çevre, doğa ve hayvanları koruma polisleri Adalar'da görev başında

20 Mart 2021 Cumartesi 19:33 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 19:33

Çok sayıda sokak hayvanı bulunan, çevresindeki deniz ve orman alanlarıyla ünlü İstanbul'un sakin ilçelerinden Adalar'da kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, hayvanlara yönelik her türlü eyleme karşı ilk müdahaleyi yaparken ada sakinlerinin huzur ve güvenliğini de sağlıyor.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla geçen yıl Türkiye'nin 81 ilinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri kuruldu. İstanbul'da asayiş ekipleri içinde çalışmalarını yürüten birim, Adalar'da ise ilçe emniyet müdürlüğü bünyesinde amirlik olarak faaliyete geçti.

Büyükada'daki Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde komiser ile biri kadın 3 polis memuru görev yapıyor.

Diğer polislerinkinden farklı tasarlanan kıyafetler giyen ekip, bagajında klimalı kafes, kedi ve köpek yakalama aparatı ile filenin yer aldığı özel araçla göreve gidiyor.

Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulaması veya diğer yollardan gelen ihbarın ardından harekete geçen ekip, hayvanlara karşı işlenen suçlarda yasal işlem yaparken, gerektiğinde olay yerinde ilk müdahalede de bulunuyor.

Ekip, hayvanlara kötü davranan, işkence yapan, döven, aç ve susuz, aşırı soğuk ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren, cinsel istismarda bulunan, zararlı yiyecek ve içecek veren, tehlike arz eden hayvanları beseleyen kişiler hakkında Hayvanları Koruma Kanunu (HKK) çerçevesinde işlem yapıyor.

Ekiptekiler ayrıca, hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerini terk eden sürücü, horoz veya bakımı tehlikeli köpekler gibi hayvanları kumar maksadıyla dövüştüren, yer ve imkan sağlayanlar ile sahipli hayvanları öldüren veya yaralayan kişiler hakkında da Türk Ceza Kanunu ve HKK'nın ilgili maddeleri uyarınca yasal prosedürü uyguluyor.

Tıbbi yardıma ihtiyacı olan hayvanlar için ivedilikle veteriner çağıran ekip, yeniden sahiplendirilmesi veya koruma altına alınmasını sağlamak amacıyla el koydukları hayvanları yerel yönetimlere veya ilgili kuruluşlara teslim ediyor.

Tüm görevlerinin yanı sıra sokak hayvanlarını da besliyorlar

Ekip, hayvan kaçaklığı olaylarını, tehlike arz eden veya saldırma ihtimali bulunan hayvanları kumar kastı olmaksızın dövüştüren kişileri, sahiplendiği ya da sahipsiz hayvanı öldüren kişileri, çevre ve doğaya olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti de ilgili kurumlara ve birimlere bildirirken, bu kişiler hakkında gerektiğinde idari yaptırım tutanağı düzenliyor.

Tüm bunların yanı sıra gün içinde sık sık adada devriye gezen ekip, yanlarında taşıdıkları mamalarla sokak hayvanlarını gönüllü olarak besliyor.

AA muhabirine konuşan Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli komiser Volkan Vardar, yeni bir ekip olduklarını belirterek, "Adalar genelinde bizlerle birlikte yaşayan dostlarımıza sürdürülebilir daha iyi yaşam koşulları sunmak için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz." dedi.

HAYDİ mobil uygulamasından gelen ve vatandaşın yaptığı ihbarların anlık olarak değerlendirildiğini dile getiren Vardar, hızlı bir şekilde olay yerine giderek müdahale ettiklerini, şüpheliler hakkında yasal işlem yaptıklarını anlattı.

"Yazın getirdikleri yavru hayvanları, kışın dönerken adaya bırakıyorlar"

Vardar, olay yerinde suçla alakalı delillerin toplandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Polis merkezi amirliğimize gelip gerekli işlemlere başlıyoruz. Bu büroda çalışan arkadaşlarımızın hepsi hayvanları, çevreyi, doğayı seviyor. Sevmeden bu iş olmaz. Hayvanların da insanlar gibi sevgiye ihtiyacı var. Biz de durumlarına göre gereken kolaylığı sağlıyoruz. Büromuz yeni kuruldu. Tanıtım çalışmalarımız sürüyor. Sahipli hayvanlara nasıl bakılıyorsa, sahipsiz hayvanlara da nasıl bakılması gerektiğini vatandaşlara anlatıyoruz. Bunun için gereken ilk aşamayı biz kendimiz yaptık. Vatandaşlarımızla bizle beraber çalışmalara katılıyor."

Vardar, yazın adaya gelen bazı sakinlerin yavru hayvan aldıklarını ancak, kışın dönerken bir kısmının bunları adada bıraktığını ifade ederek, "Bununla ilgili barınak çalışmamız var. Bu hayvanları sahipleniyoruz, sahipsiz bırakmamaya çalışıyoruz." dedi.