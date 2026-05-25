  İstanbul'un fethi kutlamaları! SOLOTÜRK, megakent semalarında gösteri uçuşu yapacak
İstanbul'un fethi kutlamaları! SOLOTÜRK, megakent semalarında gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

IHA25 Mayıs 2026 Pazartesi 21:21
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yurt içi ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan SOLOTÜRK, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya havacılık tarihinde kendini ait patentli olan ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası olan SOLOTÜRK'ün pilotları, dünyanın en iyi pilotları arasında yer alıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Yenikapı Meydanı'nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

SOLOTÜRK ekibi, 28 Mayıs'ta saat 16.30'da Yenikapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu, saat 16.45'da Boğaz'da selamlama uçuşu, 29 Mayıs'ta günü saat 18.00'da ise Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu icra edecek.

