İstanbul'un Fethi kutlamalarında nefes kesecek: SOLOTÜRK İstanbul semalarında!

SOLOTÜRK, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi Kutlamaları kapsamında İstanbul Yenikapı Meydanı'nda icra edeceği gösteri uçuşu öncesinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK 29 Mayıs günü saat 18.00'da ise Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu icra edecek.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethi kutlamaları kapsamında Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yurt içi ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan SOLOTÜRK, vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. Dünya havacılık tarihinde kendini ait patentli olan ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası olan SOLOTÜRK'ün pilotları, dünyanın en iyi pilotları arasında yer alıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Yarbay Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı M. Erhan Aydemir, Yenikapı Meydanı'nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

SOLOTÜRK ekibi, çevre tanıma uçuşunun ardından, saat 16.45'da Boğaz'da selamlama uçuşu, 29 Mayıs'ta saat 18.00'da ise Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu icra edecek.

