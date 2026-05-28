İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bu yıl Kurban Bayramı'nın manevi atmosferiyle buluşuyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı büyük kutlama programını duyurdu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlik için tüm İstanbullulara açık davet yapıldı.

HALİÇ KONGRE MERKEZİ'NDE FETİH VE BAYRAM BİR ARADA

"İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı", 29 Mayıs Cuma günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Program kapsamında Cuma namazı Haliç Kongre Merkezi'nde kılınacak.

Cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek programda, hem Kurban Bayramı'nın manevi iklimi hem de İstanbul'un Fethi'nin 573'üncü yıl dönümü coşkusu birlikte yaşanacak.

ÖZDEMİR'DEN GAZZE VE DOĞU TÜRKİSTAN VURGUSU

İl Başkanı Özdemir, yayımladığı video mesajda, Kurban Bayramı'nın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimine işaret ederek, İstanbul'da yaşayan vatandaşların bayramını tebrik etti.

İstanbul'un asırlardır merhametin, kardeşliğin ve medeniyetin merkezi olduğunu belirten Özdemir, kentte bayram sevincinin hep birlikte yaşayacaklarını belirtti.

Özdemir, Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar gönlü mahzun tüm mazlumların dualarında olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE MAZLUMLARIN YANINDA GÜÇLÜ VİCDAN

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında duran güçlü bir vicdan olmaya devam ettiğini vurgulayan Özdemir, bayramların kardeşlik, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendiren müstesna günler olduğunu kaydetti.

ÖZDEMİR'DEN TÜM İSTANBULLULARA AİLECE DAVET

Özdemir, bu yıl Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinin İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü heyecanıyla birleştiğini belirterek, "29 Mayıs Cuma günü, Cuma namazının ardından İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü ve bayramlaşma programımız vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştireceğimiz 'İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı'mıza sizleri ailelerinizle birlikte davet ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında sanatçı Azerin konseri, mehteran gösterileri ve çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek.