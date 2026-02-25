İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt genelinde 214 noktada gerçekleştirdiği kazı çalışmalarının ardından sokakları uzun süre kapatmadan bıraktı. Tamamlanmayan üst yapı çalışmaları nedeniyle yollar çamur ve çukur içinde kalırken, özellikle olumsuz kış şartlarında vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşıyor. Onarımı geciken sokaklarda hem araçlar hem de yayalar için güvenlik riski oluşuyor.

Esenyurt Belediyesi ise ilçe genelinde yürüttüğü planlı yol çalışmalarına ek olarak, İSKİ tarafından kazılıp, düzeltilmeden bırakılan sokakların bakım ve onarımını kendi bütçesiyle gerçekleştirmek zorunda kalıyor. Belediye ekipleri, vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla asfaltlama, parke, dolgu ve düzenleme çalışmalarını hızlandırarak, yolları yeniden güvenli ve kullanışlı hale getiriyor. Yaşanan bu durum kurumlar arası koordinasyonun önemini bir kez daha ortaya koyarken, vatandaşlar kazı çalışmalarının daha planlı yürütülmesini ve kazı sonrası üst yapı onarımlarının gecikmeden tamamlanmasını talep ediyor.

Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurhan Demir, "Ulaşım konforunu aşağıya çekerek, sürücü ve yayalar açısından risk teşkil etmektedir. Vatandaşlarımızdan da şikayet almaktayız. İSKİ yüklenicilerinin sorumlu davranmamalarından kaynaklı bu tür kazıları biz kendi belediye imkanlarımızla yetişmeye çalışıyoruz. Bu da bizim bütçemize ilave bir yük olarak aksediyor. Vatandaşlarımızın bu konuyla alakalı sıkıntılarının giderilmesi açısından İSKİ'ye biz defalarca yazılar yazdık. Yapmış oldukları imalatları tekrar eski haline çevirmeleri konusunda talepte bulunduk. Fakat bu taleplere geri dönüşüm istediğimiz düzeyde olmadı. Biz bütün sokakların kaldırım taşlarının sökülerek eski haline getirilmesini onlardan talep ediyoruz. Yama olarak bırakılmasını ve dolayısıyla vatandaşımızın konforunun düşürülmesini istemiyoruz. Esenyurt'umuzun ve komşularımızın haklarını savunmak için biz bu süreci takip etmeye devam edeceğiz" dedi.