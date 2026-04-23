23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
  • İstanbul'un göbeğinde kaçak döküm: Vatandaş ihbar etti, hak ettiği cezayı aldı
Güncel

İstanbul'un göbeğinde kaçak döküm: Vatandaş ihbar etti, hak ettiği cezayı aldı

Arnavutköy'de kaçak döküm yaptığı tespit edilen kamyonet sürücüsü, vatandaşın çektiği görüntüler ve ihbarı sonrası yakalandı. Şahsa 62 bin 246 TL cezai işlem uygulanırken, kamyonet trafikten men edildi.

23 Nisan 2026 Perşembe 09:50
Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Caddesi Domuzderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kamyonetin bölgede kaçak döküm yaptığını fark eden vatandaş, durumu cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alarak emniyet birimlerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu söz konusu kamyoneti ve sürücüsünü yakaladı. Yapılan incelemelerde sürücünün yabancı uyruklu Alaeddin E. olduğu tespit edildi.

Şahsa, Arnavutköy Belediyesi Zabıta ekiplerince kaçak döküm nedeniyle 60 bin TL idari para cezası uygulanırken, ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 2 bin 246 TL cezai işlem uygulandı. Kamyonet ise trafikten men edildi.

Öte yandan döküm yaptığı tespit edilen kişiye 3 gün süre tanınarak kaçak olarak döktüğü yeri temizlemesi tebliğ edildi.

