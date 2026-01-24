İstanbul'un göbeğinde korkunç olay: Kafası olmayan kadın cesedinin kimliği belli oldu

Şişli'de çöp konteynerinde başı kesik halde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu.

Olay, saat 19.40 sıralarında Şişli ilçesi Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs çöpten malzeme bulmak için konteyneri karıştırdığı sırada ceset görerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çöp konteyneri içinde çarşaf ve poşet içinde başı kesik halde kadın cesedi tespit etti.

Yapılan incelemelerde cesetten alınan parmak izi sorgusu sonucu cansız bedenin 37 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.