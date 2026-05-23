  • İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü
Güncel

İstanbul'un göbeğinde korkutan manzara! Lağım suları aktı, göl kahverengiye büründü

İstanbul'un önemli sulak alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü, çevresindeki lağım künklerinden akan atık sular nedeniyle adeta çevre felaketine teslim oldu. Göl suyu rengi kahverengiye dönerken; yüzeyde oluşan metrelerce uzunluktaki köpük hatları, kirliliğin boyutunu gözler önüne serdi.

IHA23 Mayıs 2026 Cumartesi 11:32 - Güncelleme:
Küçükçekmece Gölü'nde çevre sakinlerini ve doğaseverleri tedirgin eden kirlilik baş gösterdi. Göl çevresindeki yerleşim yerlerinden ve endüstriyel hatlardan gelen lağım sularının doğrudan göle deşarj edildiği iddia edildi.

GÖLÜN RENGİ TAMAMEN DEĞİŞTİ

Lağım künklerinden akan atık sular nedeniyle gölün rengi birçok noktada yeşil ve maviden tamamen kahverengiye döndü. Dere çıkışlarının gölle birleştiği alanlarda oluşan renk farklılığı, kirliliğin boyutunu ortaya koydu. Künklerin göle döküldüğü noktalarda kimyasal ve organik atıkların etkisiyle hat şeklinde, kalın köpük tabakaları oluştuğu görüldü. Çevreye kötü koku yayılırken, gölün içler acısı hali ve dere ağızlarındaki renk değişimi kameralara yansıdı.

  • küçükçekmece gölü kirlilik
  • su kirliliği
  • çevre felaketi

