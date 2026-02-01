İSTANBUL 8°C / 6°C
  İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Seyir halindeki araç alev alev yandı
Güncel

İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Seyir halindeki araç alev alev yandı

İstanbul Şişli'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

1 Şubat 2026 Pazar 15:31
İstanbul'un göbeğinde korkutan olay! Seyir halindeki araç alev alev yandı
İstanbul Şişli'de seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 14.00 sıralarında Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bulunan 34 GRD 663 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekerek otomobilden indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi'nde trafik kısa durdu, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

