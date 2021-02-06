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İstanbul'un göbeğinde lüks daireleri uyuşturucu imalathanesine çevirmişler

İstanbul Sarıyer'de uyuşturucu üretimi yapılan 2 lüks daireye yapılan baskında, piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olduğu belirtilen, 192 kök Hint keneviri ele geçirildi.

DHA06 Şubat 2021 Cumartesi 12:53 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:53
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Polis ekipleri, Sarıyer Maslak'ta E. E. isimli kişinin lüks bir rezidansta 3 daire kiraladığı 3 dairenin 1'isinde kendisi otururken diğer ikisini uyuşturucu serasına çevirdiği bilgisine ulaştı.

İhbarı alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 daire içerisinde piyasa değeri 2 buçuk milyon lira olan 192 kök Hint keneviri, çeşitli bitki besinleri, hassas tartı, iklimlendirme sistemleri ve üretimi arttırmak için hazırlanmış düzenekler ele geçirildi.

Şüpheli E. E. de gözaltına alındı. E. E.'nin bitkilerden daha fazla verim almak için, onlara müzik dinlettiği belirtildi.

Ele geçirilen malzemeler ve 192 kök Hint keneviri Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'nde sergilendi.

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