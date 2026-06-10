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  • İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Bankaya kurşun yağdıran şüpheli yakalandı
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İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Bankaya kurşun yağdıran şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta bir banka şubesine gece saatlerinde silahla ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı! Bankaya kurşun yağdıran şüpheli yakalandı
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İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'ndaki özel bir bankanın şubesine, gece saatlerinde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Sabah şubeyi açmak için gelen personel, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, banka şubesinin çevresine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı, delil topladı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, saldırının faili olduğu tespit edilen M.Ç'yi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

  • banka şubesi
  • gece saldırı
  • silahlı saldırı

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