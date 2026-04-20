İstanbul'un göbeğinde yangın! Alevler diğer binalara sıçradı

İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Sultaniye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve bitişikteki 2 apartmanın çatısını daha sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, 3 binada büyük hasara yol açtı.

ESENYURT'TA ALEVLER 3 BİNANIN ÇATISINI SARDI

Sultaniye Mahallesi 625 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki 2 binanın da çatısına sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ: 3 ÇATIDA AĞIR HASAR

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binanın çatı kısımlarında hasar oluştu.