İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2026 Pazartesi / 4 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,8813
  • EURO
    52,9457
  • ALTIN
    6920.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'un göbeğinde yangın! Alevler diğer binalara sıçradı
Güncel

İstanbul'un göbeğinde yangın! Alevler diğer binalara sıçradı

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki 2 apartmanın çatısına sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürürken, 3 binanın çatı kısımlarında ciddi hasar meydana geldi.

AA20 Nisan 2026 Pazartesi 17:40
ABONE OL

İstanbul Esenyurt'ta dün gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Sultaniye Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı ve bitişikteki 2 apartmanın çatısını daha sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, 3 binada büyük hasara yol açtı.

ESENYURT'TA ALEVLER 3 BİNANIN ÇATISINI SARDI

Sultaniye Mahallesi 625 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bitişikteki 2 binanın da çatısına sıçradı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERİ SÖNDÜRDÜ: 3 ÇATIDA AĞIR HASAR

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle binanın çatı kısımlarında hasar oluştu.

  • Esenyurt yangın
  • çatı yangını
  • Sultaniye Mahallesi
  • İstanbul itfaiye
  • apartman yangını

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.