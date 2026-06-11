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İstanbul'un göbeğinde yangın: Çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı

Gaziosmanpaşa‘da 4 katlı binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kapladığı binada aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi mahsur kaldı.

IHA11 Haziran 2026 Perşembe 09:12 - Güncelleme:
İstanbul'un göbeğinde yangın: Çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı
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Olay, saat 07.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Ortancalı sokakta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, yoğun duman oluşturarak tüm binayı sardı.

Bina içerisinde kalan vatandaşlar yoğun duman sebebiyle evlerinden çıkamadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından, aralarında çocukların da bulunduğu bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın kısa süreli çalışmanın ardından soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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