Güncel

İstanbul'un göbeğinde yosun patlaması: Ölü balıklar kıyıya vurdu

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi'nde gölette yaşanan yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Ölü balıklar kıyıya vurdu.

IHA5 Ocak 2026 Pazartesi 14:15 - Güncelleme:
İstanbul'un göbeğinde yosun patlaması: Ölü balıklar kıyıya vurdu
İddiaya göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık öldü. İrili ufaklı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

DAHA ÖNCE DE ÇOK KEZ YAŞANMIŞ

Martıların ölü balıkları yediği görüldü. Yaşanan durum nedeniyle etrafa kötü bir koku yayıldı. Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı ancak balık ölümlerinin bu kez çok daha fazla olduğu öne sürüldü. Öte yandan kötü bir görüntünün ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığı dronla görüntülendi.

