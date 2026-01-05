İstanbul'un göbeğinde yosun patlaması: Ölü balıklar kıyıya vurdu

İddiaya göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık öldü. İrili ufaklı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

Martıların ölü balıkları yediği görüldü. Yaşanan durum nedeniyle etrafa kötü bir koku yayıldı. Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı ancak balık ölümlerinin bu kez çok daha fazla olduğu öne sürüldü. Öte yandan kötü bir görüntünün ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığı dronla görüntülendi.