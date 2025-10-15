İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2025 Çarşamba / 23 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8515
  • EURO
    48,7341
  • ALTIN
    5642.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'un ''huzur''unu bozanlara rahat yok! 1078 kişi gözaltına alındı
Güncel

İstanbul'un ''huzur''unu bozanlara rahat yok! 1078 kişi gözaltına alındı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 602 kişinin de bulunduğu 1078 kişi gözaltına alındı.

AA15 Ekim 2025 Çarşamba 12:28 - Güncelleme:
İstanbul'un ''huzur''unu bozanlara rahat yok! 1078 kişi gözaltına alındı
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı yapıldı.

İlk aşamada, saat 20.00-22.00 arasında kent genelinde 215 sabit noktada 1382 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da uygulamaya destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1267 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetim sağlandı.

Uygulama boyunca 370 bin 869 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 602 şüphelinin de aralarında bulunduğu 1078 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde, 25 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 11 kurusıkı tabanca ve 151 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 1 kilo 493 gram uyuşturucu madde, 337 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği belirlenen 63 bin 790 lira paraya el konuldu.

Ayrıca 2'si yabancı uyruklu 8 kişiye idari işlem yapılırken, 432 umuma açık iş yeri de denetlendi.

Trafik uygulamalarında ise 45 bin 351 araç ve 551 motosiklet kontrol edildi. 7 araç trafikten men edilirken, 3 bin 53 araç ve motosiklet ile 23 sürücüye işlem yapıldı. Toplam 1 milyon 67 bin 630 lira trafik cezası kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

  • istanbul
  • huzur istanbul
  • asayiş
  • trafik uygulaması
  • denetim
  • İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.