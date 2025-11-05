İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Güncel

İstanbul'un huzurunu kaçıranlara geçit yok: 1036 kişi gözaltında

İstanbul'da düzenlenen 'Huzur İstanbul' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 560 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 1036 kişi gözaltına alındı.

5 Kasım 2025 Çarşamba 11:08
İstanbul'un huzurunu kaçıranlara geçit yok: 1036 kişi gözaltında
ABONE OL

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen uygulama, iki aşamalı olarak yapıldı.

İlk aşamada saat 20.00-22.00 arasında 215 noktada 1389 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya ayrıca bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise saat 22.00-23.59 arasında 1336 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında 376 bin 716 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında çeşitli suçlardan aranan 560 şüphelinin de bulunduğu toplam 1036 kişi gözaltına alındı.

1 MİLYON 534 BİN 74 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Denetimlerde 22 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 67 fişek, 2006 gram uyuşturucu madde, 37 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 80 bin 60 lira ve 260 avro ele geçirildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde 499 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 3 iş yerine işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 9'u yabancı uyruklu 34 kişi hakkında işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 44 bin 732 araç ile 1475 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 543 araç ve motosiklet ile 55 sürücüye işlem uygulanırken, 21 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 1 milyon 534 bin 74 lira trafik cezası kesildi.

