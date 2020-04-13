İstanbul'un ilçelerinde koronavirüs dağılımı nasıl? İstanbul ilçelerinde koronavirüs vakalarında son durum

13 Nisan 2020 Pazartesi 17:37 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 17:37

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, İstanbul'un ilçelerindeki koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. İstanbul'un koronavirüs vakaları açısından en riskli ilçeleri arasında da Esenyurt, Esenler, Bağcılar ve Bahçelievler var. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan İstanbul koronavirüs vaka analizinde de bu ilçelerin yanı sıra Güngören, Zeytinburnu, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ümraniye gibi kalabalık ilçelerde de vakaların çok olduğu belirtilmişti. İstanbul ilçelerinde koronavirüs vaka sayısı ve son durum hakkında merak edilenler haberimizde.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka ve ölümler hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan bilgilere göre koronavirüs (Covid-19) vaka ve ölü sayısında bir numaralı şehir en çok insanın yaşadığı il olan İstanbul'un ilçelerindeki durum merak ediliyor. Koronavirüs vakalarında İstanbul'u İzmir takip ediyor. Ankara, Zonduldak, Isparta, Bursa, Konya, Trabzon gibi şehirlerde de koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı fazla.

Koronavirüsün İstanbul merkezli yayılmasından dolayı özel araçlarla da şehir dışına çıkışlar yasaklandı. İstanbul'daki koronavirüs vaka sayısı ve detaylı coronavirüs haritası hakkında son durum bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE KORONAVİRÜS DAĞILIMI

Avrupa Yakası'nda, vaka dağılımı Büyükçekmece ilçe merkezini geçtikten sonra, yazlıkların yoğun, kış nüfusunun düşük olduğu Kumburgaz'a doğru hızla azalıyor. Kamiloba, Celaliye, Selimpaşa, Silivri hattında hastalık yok denecek noktaya yaklaşıyor. Avrupa yakasının düşük risk gruplu bir başka ilçesi ise kırsal kesime yayılan Çatalca. Koronavirüsü, çok sayıda köyün yer aldığı, ilçe merkezinde de yerleşimin şehre göre nispeten seyrek olduğu Çatalca'yı şimdilik pas geçmiş görünüyor. İstanbul ilçelere göre koronavirüs risk haritası ve ilçelere göre vaka dağılımı.

ESENYURT, BAHÇELİEVLER, GÜNGÖREN, ZEYTİNBURNU, BAKIRKÖY...

Milliyet'in haberine göre; Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçelievler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören'daki yoğun yerleşim merkezlerinden beslenen koronavirüs, tarihi yarımadayı da kucaklayıp, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli üzerinden Rumelihisarı'na kadar kâbus gibi yayılmış. İkinci köprüden sonra azalan yapılaşma Boğaz'ın buradan Karadeniz'e kadar uzanan bu kesiminde hastalığa geçit vermemek için direniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük olarak Türkiye'de corona virüs vaka sayısını detaylı olarak kamuoyu ile paylaşıyor. İstanbul toplam koronavirüs vaka sayısının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

İSTANBUL İÇİN EN RİSKLİ BÖLGE ESENLER

İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını Habertürk kanalına yorumlayan Prof. Dr. Başer; 'İstanbul için en riskli bölge Esenler. Esenler nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 14. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 11. büyük ilçe ama Esenler'i sıkışıklık endeksine göre 1 numara yapan, toplam nüfusunun belli mahallelerde yoğunlaşması. Daha sonra en riskli ilçeler Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Esenyurt. Kadıköy nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 11. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 13. büyük ilçe. Esenler'e bu sıralamalarda çok yakın olmasına rağmen sıkışıklık endeksine göre 39 ilçeden 21. sıralarda. Bunun sebebi Esenler'de mahalleler arasındaki kilometrekare başına düşen kişi sayısının değişimi Kadıköy'den 35 kat daha fazla.'

İSTANBUL'DA EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Prof. Dr. Başer, İstanbul'da en az riskli bölgeleri de şöyle sıraladı: Çatalca, Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla. Başer, 'İstanbul Türkiye'nin, Esenler İstanbul'un en riskli bölgesi. Şu anda dünyada koronavirüsün merkezi durumuna gelen New York'ta ortalama bir insan bir kilometrekare çerçevesinde 12 bin 400 kişiyle yaşıyor. İstanbul'un 29 ilçesi bu sayının üzerinde. Sınırlı sayıda personel, sağlık hizmetleri, solunum makinaları bu risk haritasına oranla dağıtılırsa daha etkin bir savaş yapılabilir. Örneğin, Esenler'de geç tespit edilen bir vakanın maliyeti, Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerde geç tespit edilen vakanın maliyetinden çok daha yüksek.

Acil durumlarda kurulacak sağlık çadırları risk bölgeleri yüksek yerlere kurulmalı. Bu bölgelere giriş çıkış kontrollü şekilde yapılmalıdır. Hangi hastanede kaç boş yatak olduğunu, kaç test olduğunu, kaç solunum cihazı olduğunu gösteren aplikasyonlar hazırlanmalı, vatandaşlar uygun olan sağlık merkezlerine doğru yönlendirilmeli" diye konuştu.