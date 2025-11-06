İSTANBUL 19°C / 15°C
  İstanbul'un kalbinde güvenli yaşam başlıyor... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde örnek proje
Güncel

İstanbul'un kalbinde güvenli yaşam başlıyor... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde örnek proje

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir'de tamamlanan 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, “İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz.” dedi.

6 Kasım 2025 Perşembe 20:37
İstanbul'un kalbinde güvenli yaşam başlıyor... Bakan Kurum: Kentsel dönüşümde örnek proje
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Ataşehir'deki kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşa edilen 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz."

Kurum, paylaşımında tamamlanan konut, iş yeri ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.

