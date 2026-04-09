Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem riskine karşı İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışmalar sürüyor.

Olası bir depremde yıkılma tehlikesi bulunan Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'ndeki riskli binalarda, Bakanlığa bağlı Emlak Konut GYO ile örnek bir dönüşüm yapıldı.

Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik.✨



Beştelsiz Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz örnek dönüşüm projesiyle artık her kapı güvenle açılıyor.



Siz de sağladığımız tüm kolaylıklardan faydalanın, evinizi sağlam bir gelecek için dönüştürün.



— Murat KURUM (@murat_kurum) April 9, 2026

20 bin 570 metrekarelik alanda 12 bloktan oluşan 286 konut ve 14 iş yerinin yapımı 2023'te tamamlandı.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından kentsel dönüşümle evlerini yenileyen Beştelsiz Mahallesi sakinlerinin görüntülerini paylaşarak, "Korkuyu yıktık, güveni inşa ettik. Beştelsiz Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz örnek dönüşüm projesiyle artık her kapı güvenle açılıyor. Siz de sağladığımız tüm kolaylıklardan faydalanın, evinizi sağlam bir gelecek için dönüştürün." ifadelerini kullandı.