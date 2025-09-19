İSTANBUL 25°C / 17°C
İstanbul'un kronik çilesi: Trafik... Yoğunluk zirveye ulaştı

Haftanın son iş gününde mesai çıkışıyla birlikte İstanbul trafiği adeta kilitlendi. Yoğunluk oranı şehir genelinde yüzde 71'e çıkarken, özellikle D-100 kara yolunda araçlar uzun süre hareket edemedi.

IHA19 Eylül 2025 Cuma 18:21 - Güncelleme:
İstanbul'da haftanın son mesai gününde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 76'ya çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 63 seviyesinde ölçüldü. İstanbul genelinde ise trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Yoğunluk nedeniyle birçok noktada araç trafiği adeta durma noktasına geldi. Kentte uzun araç kuyrukları oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul'un en yoğun güzergahlarından biri olan D-100 kara yolunun Bostancı mevkiinde her iki istikamette de trafik neredeyse tamamen kilitlendi.

