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İstanbul'un otopark çilesi: Özel otoparklar günlük 300 lira istiyor

İstanbul'daki otopark sorunu günden güne büyüyor. Özel otoparklar cep yakıyor, belediyelere ait parklarda ise yer bulmak çok zor. Özellikle merkezi bölgelerde yaşayan araç sahipleri, özel otoparkların günlük 100 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarını ödemek durumunda kalıyor.

TRT Haber21 Aralık 2022 Çarşamba 17:30 - Güncelleme:
İstanbul'un otopark çilesi: Özel otoparklar günlük 300 lira istiyor
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İstanbul'un en büyük sorunlarından biri; otopark. Çoğu kişi evinin önünde dahi park yeri bulamıyor.

Özellikle Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy gibi merkezi ilçelerde araç park etmek, zorlu bir mücadeleye dönüşmüş durumda.

Fiyat açısından daha uygun olan Büyükşehir Belediyesi otoparkları da yetersiz kalınca,, sürücüler özel otoparkların yolunu tutuyor.

ÖZEL OTOPARKLAR CEP YAKIYOR

Fiyatlar semt semt farklılık gösteriyor. Bazı semtlerde 4 saatlik ücret 50 lirayken, bazı semtlerde saatlik 50, hatta 70 lira olabiliyor.

Sürücüler belediyeye ait katlı otopark sayısının artmasını istiyor.

Yeni yılda İSPARK ücretlerine de yüzde 60 zam yapılacak. Sürücüler, bu artışın diğer otoparklardaki fiyatları artırmasından da endişe ediyor.

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