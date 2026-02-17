İSTANBUL 17°C / 6°C
Güncel

İstanbul'un sabah trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 90'a kadar ulaştı

İstanbul'da haftanın ikinci iş günü bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

17 Şubat 2026 Salı 09:33
İstanbul'un sabah trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 90'a kadar ulaştı
Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu ile bağlantı yollarının birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

YOĞUNLUK, ATAŞEHİR'DE BAŞLAYIP KÖPRÜ GİRİŞİNE KADAR UZANIYOR

TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli'de yoğunlaşan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki yoğunluk, Ataşehir'de başlayıp köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ağır seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Esenyurt'tan Beylikdüzü'ne, Merter'den de İncirli'ye kadar yoğunluk yaşanıyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü-Küçükçekmece arası ve Zeytinburnu'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik ağır seyrediyor.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Haramidere TEM bağlantı yolundan Mahmutbey gişelere kadar ve Esenler ile Bayrampaşa arası araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında vatandaşlar yoğunluğa neden olurken, Zincirlikuyu, Cevizlibağ, Uzunçayır ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde de yoğunluk gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 78 olarak kaydedildi. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 90'a kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda yüzde 69 olarak ölçüldü.

