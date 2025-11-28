İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), Habipler-Arnavutköy yolunda aynı noktada 7. kez yaptığı kazı çalışması sürücüleri çileden çıkardı. Vatandaşlar eve gitmek için saatlerce trafikte beklemek zorunda kaldı. Uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Habipler-Arnavutköy yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İSKİ'nin yürüttüğü kazı çalışması, bölgenin en yoğun güzergahlarından birini adeta kilitledi. İSKİ'nin daha önce 6 kez kazıp kapattığı aynı noktada 7. kez kazı yapması, ulaşımı durma noktasına getirdi. Sabah ve akşam saatlerinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, trafiği tamamen çileye çevirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu trafik havadan görüntülendi.

Trafikte saatlerce bekleyen vatandaşlar, İBB'nin plansız çalışma yürütmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu mağduriyet nedir? Arnavutköy eski Arnavutköy değil ki. Yaşayan nüfusa bak, gelişe gidişe bak. Bu mağduriyeti çekmek zorunda değiliz. İşten güçten geliyoruz. Saat kaç olmuş, eve gidemedik" dedi.

Trafikte uzun süredir beklediğini söyleyen başka bir sürücü ise, "3-4 gündür biz bu yolda gidemiyoruz evimize. Hiçbir şekilde memnuniyetimiz yok. Bizi mahvetti bu durum. Saat 18.00'de işten çıkıyoruz, saat 21.00-22.00'de evimize gidiyoruz. Çok şey var söylenecek ama söylemiyorum bile" diye konuştu.

