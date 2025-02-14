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İstanbul'un sembol camilerinde, vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, birçok camide gerçekleştirilen Berat Kandili programları sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulundu.

IHA14 Şubat 2025 Cuma 11:00 - Güncelleme:
İstanbul'un sembol camilerinde, vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramı
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Berat Kandili'nin idrak edildiği dün gece, ülkenin her noktasında camilerde kandil programı gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Berat Kandili'nin manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte yaşamak ve paylaşmak amacıyla bir araya geldi. İstanbul'un sembol camileri olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii, Eyüpsultan Camii ve Taksim Camii'nde akşam namazı sonrasında vatandaşlara salep ve kandil simidi ikramında bulunuldu.

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