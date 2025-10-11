İSTANBUL 17°C / 10°C
  İstanbul'un sorunları masaya yatırıldı... AK Parti'den Ortak Akıl Çalıştayı
Güncel

İstanbul'un sorunları masaya yatırıldı... AK Parti'den Ortak Akıl Çalıştayı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında 'İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı' düzenlendi. İlk aşamada İstanbul'a dair mevcut sorunlar tespit edilirken, ikinci aşamada çözüm önerileri tartışıldı. Toplantılarda, şehir ekonomisi, dijital dönüşüm, adalet, toplum politikaları, göç ve toplumsal uyum, gençlik politikaları, kültür-sanat ve teşkilat yapılanması gibi başlıklar ele alındı.

11 Ekim 2025 Cumartesi 14:00
İstanbul'un sorunları masaya yatırıldı... AK Parti'den Ortak Akıl Çalıştayı
İstanbul'un güncel sorunlarına çözüm üretmek ve şehrin geleceğine yön verecek politikaları belirlemek amacıyla düzenlenen İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı'nda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bilim insanlarının katkılarıyla sahadan topladığımız verileri birleştirerek İstanbul'u teknik ve bilimsel esaslara uygun şekilde yönetme sürecini başlatıyoruz" dedi.

Çalıştaya, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilat yöneticileri ile AK Parti İstanbul teşkilatının üç kademe mensupları katıldı. Çalıştay kapsamında katılımcılar, farklı temalar etrafında oluşturulan masalarda bir araya geldi. Her masada bir moderatör, bir katip üye ve katılımcılar yer aldı, süreç iki aşamada ilerledi.

İlk aşamada İstanbul'a dair mevcut sorunlar tespit edilirken, ikinci aşamada çözüm önerileri tartışıldı. Toplantılarda, şehir ekonomisi, dijital dönüşüm, adalet, toplum politikaları, göç ve toplumsal uyum, gençlik politikaları, kültür-sanat ve teşkilat yapılanması gibi başlıklar ele alındı.

"İSTANBUL'A DAİR GELECEK VİZYONUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın ve üç kademe teşkilat mensuplarımızın katılımıyla çok verimli bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın ve sivil toplum temsilcilerimizin katılımıyla farklı bir mekânda bir çalıştay daha yürütüyoruz.

Bu buluşmalar, hem partimizin gelecek vizyonunu hem de İstanbul'un yarınlarını şekillendirmek açısından büyük önem taşıyor. Biz İstanbul'da sadece yapılmayanları değil, aynı zamanda çözüm önerilerini de masaya yatırıyoruz. Bu çalıştaydan elde edeceğimiz veriler, İstanbul'un geleceğine dair vizyonumuzu ortaya koyacak. Bilim insanlarının katkılarıyla sahadan topladığımız verileri birleştirerek İstanbul'u teknik ve bilimsel esaslara uygun şekilde yönetme sürecini başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
