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İstanbul'un trafik çilesi bakanlığın radarında: Her geçen gün kötüye gidiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği işbirliğiyle 'Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri' paneli düzenlendi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
İstanbul'un trafik çilesi bakanlığın radarında: Her geçen gün kötüye gidiyor
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İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Emniyet Genel Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

"BU İŞE YATIRIM YAPMAK GEREKİYOR"

İstanbul Valisi Gül, programda yaptığı konuşmada, kentin araç ve nüfus yoğunluğunun, Türkiye'deki oranın yüzde 20'si kadar olduğunu söyledi.

Gül, bu yoğunluğa karşı yer altındaki alternatiflere bakılması gerektiğini ifade ederek, "Bu işe yatırım yapmak gerekiyor. Vatandaşlarımızın da bu alışkanlıkları edinmesi gerekiyor." dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kuralay da 40 yıldır İstanbul'un trafiğini bildiğini, kentin bir numaralı meselesinin trafik olduğunu belirtti.

Kentte trafiğe çözüm bulmak için çok güzel projelere imza atıldığını aktaran Kuralay, köprülerin, Marmaray'ın ve Avrasya Tüneli'nin anıtsal ve dünya çapında projelerden olduğunu vurguladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Şimşek, istatistiklere göre trafik yoğunluğunun yıllık ortalama kişi başı yaklaşık 300 saatlik zaman kaybına yol açtığı bilgisini paylaştı.

Bu durumun yılda yaklaşık bir milyar dolarlık boşa giden yakıt ve amortisman maliyetine neden olduğunu aktaran Şimşek, "Trafikte geçen zamanın sebep olduğu manevi kaybımıza ise kesinlikle paha biçemeyiz. Trafik problemi basite alınabilir, küçümsenebilir bir mesele olarak asla görülmemelidir." diye konuştu.

"İSTANBUL'DA TRAFİK HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYOR"

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği Başkanı Ilıcalı da "İstanbul'da trafik her geçen gün kötüye gidiyor. İBB'nin mobil uygulaması da trafik yoğunluğunu yüzde 80-90 gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

9 milyonluk toplu ulaşım yolculuğunda deniz yollarının payının yüzde 3 dahi olmadığını aktaran Ilıcalı, deniz ulaşımını kullanan yolcu sayınısın 150 binin altında kaldığını söyledi.

Program, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yetkililer ve akademisyenlerin bulunduğu oturumların ardından sona erdi.

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