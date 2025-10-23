İSTANBUL 22°C / 18°C
İstanbul'un ulaşım çilesi: Yoğunluk yüzde 75'e kadar çıktı

İstanbul'da, sabah saatlerinde ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 64'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 75'e kadar ulaştı.

23 Ekim 2025 Perşembe 09:07
İstanbul'un ulaşım çilesi: Yoğunluk yüzde 75'e kadar çıktı
Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yakalar arasında geçişin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda trafikte yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Küçükçekmece, Bağcılar, Bahçelievler, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'de araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal'dan Avrasya Tüneli'nin girişine kadar trafik yoğunluğu görülüyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ümraniye'den başlıyor.

TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikteki yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla'da araçlar güçlükle seyrediyor.

Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade'de, aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 64'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 56'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 75'e kadar ulaştı.

